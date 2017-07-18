Народный депутат Надежда Савченко считает, что президент Украины Петр Порошенко обманывает свой народ, а значит, заслуживает импичмента. Об этом она заявила в Верховной раде.

На вопрос «наработал ли президент на импичмент?» парламентарий ответила, что украинскому лидеру уже давно пора в отставку.

«Он наработал первым словом, когда вышел и сказал: я закончу войну через два дня или через две недели. Когда она через две недели не закончилась, он уже наработал на импичмент. За две недели своего срока он наработал на импичмент. А он у власти дай бог уже четвертый год», — отметила нардеп.

Надежда Савченко считает, что Верховная рада должна оперативно принять специальный закон об импичменте, законы о снятии депутатской неприкосновенности, о референдуме и другие, которые позволят стабилизировать ситуацию во всех ветвях власти.

«Необходимо одновременно принять эти законы, как раз они могут быть приняты в один день. И тогда система заработает», — заверила Надежда Савченко.

Как ранее сообщали «Известия», ряд партий в раде выступили за принятие закона, регулирующего процесс импичмента президента страны. Напомним, что за 25 лет независимости Украины законодательно процедура импичмента так и не была прописана, хотя конституция государства подразумевает возможность отставки президента. Более того, за импичмент Петра Порошенко выступили «Батькивщина» Юлии Тимошенко, «Оппозиционный блок», Радикальная партия Олега Ляшко и несколько других политических сил.