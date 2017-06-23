То, что несколько парламентских фракций Украины намерены запустить процедуру импичмента президента Петра Порошенко, о чем «Известиям» рассказали в партии Юлии Тимошенко «Батькивщина», — это игра на публику. Тимошенко пытается поднять себе рейтинг перед президентскими выборами. Данная шумиха не даст результата, так как для импичмента Порошенко не хватит голосов, заявил «Известиям» экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Если сложить количество депутатов, которые теоретически могли бы проголосовать за этот законопроект, то не наберется и сто человек. А для принятия этого закона ему нужно будет пройти через Верховную раду, то есть набрать 226 голосов. Ни теоретически, ни практически в сегодняшнем составе это количество не набирается. Если гипотетически предположить, что такой законопроект может быть принят, то 100% Порошенко наложит на него вето. Это означает, что нужно набрать 300 голосов, чтоб преодолеть вето президента», — сказал Азаров.

По словам экс-премьера Украины, на протяжении 21 года сменяющиеся президенты не позволяли принять законопроект, регламентирующий импичмент.

«Этот закон должен был быть принят еще в 1996 году, после принятия первой конституции Украины. 21 год он не был принят, потому что всегда были препятствия со стороны действующих президентов, которые не позволяли, чтобы этот законопроект был внесен, согласован, принят, подписан», — сказал он.

По словам Азарова, найдется 45 народных депутатов, которые подпишут в Конституционный суд Украины представление о неконституционности данного закона. Суд согласится с данным мнением, чем и закроет очередную историю с импичментом.