Несколько парламентских фракций Украины намерены запустить процедуру импичмента президента Петра Порошенко. Об этом «Известиям» рассказали в партии Юлии Тимошенко «Батькивщина», которая и стала инициатором процесса. Поддержали идею в Оппозиционном блоке и партии «Самопомощь». За отставку украинского лидера выступают и некоторые внефракционные депутаты. Конституция страны предусматривает возможность импичмента президента, но закона о его процедуре за два с половиной десятилетия независимости Украины так и не появилось. Сейчас законопроект уже внесен в Верховную раду и вскоре должен быть рассмотрен.

Как рассказал источник «Известий» в «Батькивщине», партия единогласно поддерживает импичмент президента, потому что «терпеть коррупцию и злоупотребление властью уже нельзя» . Однако несмотря на то, что статья 111 конституции страны предполагает возможность импичмента, на практике отстранить лидера государства от власти практически нереально, так как отсутствует регламентирующий этот процесс закон. В итоге, по словам народного депутата от «Батькивщины» Юрия Одарченко, сейчас президент Украины может нести лишь политическую ответственность на будущих выборах. Его однопартиец, депутат Борис Тарасюк выразил сожаление, что процесс импичмента «не имеет юридических механизмов», хотя политических мотивов для этого достаточно — президент и правительство «не выполнили задания, данные им народом».

К онституция предусматривает импичмент за государственную измену или иное преступление. Чтобы отстранить президента, парламент инициирует импичмент, создает следственную комиссию, включая в нее специального прокурора и следователей. По результатам работы комиссии парламент должен определиться и двумя третями от конституционного состава принять решение об обвинении. Решение депутатов должен проверить Конституционный суд. В свою очередь, Верховный суд должен подтвердить вывод о наличии признаков преступления. И только после этого окончательное решение принимается тремя четвертями голосов от конституционного состава Верховной рады.

— Как видите, процедура непростая и практически нереализуемая. Кроме того, процедурного закона, регламентирующего механизмы, порядок создания и работы спецкомиссии по импичменту, процедуры проверки и принятия решения об импичменте судами также нет. Нормы украинской конституции являются нормами прямого действия. Но в случае импичмента всё сложнее. Импичмент — это процесс, а значит, под него нужны процессуальные нормы закона. Это единственный способ сделать статью конституции об импичменте не статичной, а динамичной и реализуемой на практике, — пояснила «Известиям» экс-министр юстиции, заслуженный юрист Украины Елена Лукаш.

По мнению нардепа от «Батькивщины» Игоря Луценко, существует минимум шесть оснований для импичмента Петру Порошенко.

— Наиболее важные: невыполнение конституции в части введения военного положения во время угрозы и самого факта внешней агрессии и невыполнение других полномочий президента, касающихся своевременной подписи важных законопроектов. Законодательная работа из-за бездействия гаранта конституции стоит, — заметил Игорь Луценко.

Его коллега по партии, депутат Сергей Власенко считает, что Петр Порошенко «наработал уже на пять импичментов». А Юлия Тимошенко, общаясь с журналистами в раде, заявила, что «Порошенко давно наработал на импичмент — с того момента, как начал зарабатывать на крови, на войне со своим коррумпированным окружением».

— Это первый элемент государственной измены. Кроме того, он за три года натянул на себя множество дополнительных полномочий, которые не предусмотрены конституцией, — отметил Сергей Власенко.

Вместе с «Батькивщиной» отстаивать законопроект об импичменте намерены Оппозиционный блок, «Самопомощь» и целый ряд внефракционных депутатов. Как сообщают источники «Известий» в Верховной раде, на завершающем этапе процедуру импичмента в отношении Петра Порошенко поддержит и Радикальная партия Олега Ляшко, хотя до окончательного понимания раскладов никаких действий она предпринимать не собирается.

— Мы поддерживаем законопроект, потому что в нормальном государстве, в котором говорят о европейских ценностях и о конституционных правах и свободах граждан, должны быть прописаны все нормы, как отозвать президента, поскольку он у нас — не монарх. Закон об импичменте обязательно должен быть принят, — сказал «Известиям» депутат от Оппозиционного блока Евгений Балицкий.

На днях у Верховной рады прошел митинг, на котором около 300 представителей различных политических сил требовали принять новый закон о выборах и ввести механизм отставки президента через импичмент. А накануне Киевский областной совет принял обращение к Верховной раде с требованием инициировать процедуру импичмента Петра Порошенко. Депутаты заявили, что деяния президента содержат признаки преступлений против суверенитета страны, собственного народа, гражданских прав и национальной безопасности.