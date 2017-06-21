В Вашингтоне не считают Киев надежным партнером и не планируют вставать "на защиту" киевской власти, как это было при предыдущей администрации. Об этом "Известиям" рассказали высокопоставленные источники в российских дипломатических кругах. Прошедшая встреча американского президента Дональда Трампа и украинского лидера Петра Порошенко была необходима, чтобы подготовиться к намеченным на июль переговорам главы США с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 , отмечают собеседники «Известий» в Вашингтоне, близкие к Белому дому. По их словам, президент США намерен подготовить к встрече с российским лидером пакет предложений по Украине, чтобы первая попытка «поладить» и «заключить сделку» была успешной.

Высокопоставленный российский дипломатический источник заявил "Известиям", что глава Белого дома планирует отвести Украине роль "разменной монеты", которая поможет ему выторговать некоторые уступки у Москвы в других более важных для американских интересов регионах . А украинскому лидеру на сближение с США рассчитывать не стоит.

- Москва ждет, когда Вашингтон назначит партнера Владиславу Суркову для переговоров по Украине. В целом США так до конца еще и не определились с позицией по Украине. В Госдепе до сих пор не назначены заместители госсекретаря, поэтому руки не доходят до Украины. При этом в США прекрасно понимают, что доверять Порошенко нельзя, - заявил высокопоставленный источник в МИД России.

Принимали Петра Порошенко в Белом доме так же, как и главу МИД Украины Павла Климкина месяцем ранее. Украинский лидер, как и его министр, провел переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом, после чего тот проводил президента Украины в Овальный кабинет. По итогам длившейся около получаса встречи глав США и Украины никаких прорывных договоренностей достигнуто не было. Глава Белого дома ограничился стандартным заявлением об «очень успешной дискуссии». А Петр Порошенко поспешил дать пресс-конференцию, где предсказуемо сообщил о "вовлеченности США в урегулирование ситуации в Донбассе" и "безоговорочной поддержке киевского режима Вашингтоном". Совместного пресс-подхода двух лидеров так и не состоялось. Как пишут западные СМИ, это было сделано, чтобы Дональду Трампу не пришлось говорить о "российской агрессии".

Ещё в ходе президентской кампании Дональд Трамп заявлял, что украинские проблемы - не играют ключевой роли для национальной безопасности США и решать их должна Европа. Собеседники «Известий» в Вашингтоне подтвердили: республиканец готов «пожертвовать» Украиной ради «большой сделки» с Москвой. Однако процесс осложняется тем, что в американском истеблишменте есть немало сторонников курса на глубокую вовлеченность США в украинские дела. Поэтому ждать резкой смены риторики в адрес России не стоит, но конкретные предложения Москве из-за океана все же могут поступить. И визит Петра Порошенко поможет американскому лидеру определиться, с чем идти за стол переговоров с Владимиром Путиным.

Правда, диалог Вашингтона и Москвы, в том числе и по украинским вопросам, осложняет непростая внутриполитическая обстановка в самих Штатах.

- Разговоры о возможных уступках Трампа по Украине актуальны. Но каждый день приносит дополнительные трудности . США сбили сирийский самолет. Москве пришлось отвечать и отменять договоренности по небу (меморандум о предотвращении инцидентов в воздухе. – «Известия»). В этом интерес кампании против Трампа – нагнетать страсти, чтобы не дать ему и Путину договориться хотя бы о чем-то, - сказал «Известиям» директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Научный сотрудник Hudson Institute в Вашингтоне, специалист по России Ханна Тоберн также считает, что пойти на уступки по Украине Дональду Трампу будет непросто из-за противоречий внутри американских политических элит. Но в конечном счете, пояснила «Известиям» политолог, президент США заинтересован в сделке с Москвой. Она подчеркнула, что в администрации до сих пор не сформулирована новая стратегия национальной безопасности в целом.

О скорой встрече американского и украинского президентов официальный Киев начал говорить с момента вступления Дональда Трампа в должность. В итоге визит Петра Порошенко был согласован в последний момент. А Белый дом до последнего не подтверждал, примет ли украинского лидера сам хозяин Овального кабинета, или же все ограничится беседой с вице-президентом.

- Для Украины очень важно, что Порошенко был принят Дональдом Трампом до встречи президента США с Владимиром Путиным, особенно учитывая, что госсекретарь Рекс Тиллерсон уже был с визитом в Москве, а в Киеве - нет. Для Порошенко важно показать украинцам, что он активно работает с США, - сказала «Известиям» Ханна Тоберн.