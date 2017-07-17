Радикальная партия инициирует внеочередную сессию Верховной рады, на которой будет рассмотрен ряд законопроектов, в том числе документ о процедуре импичмента президенту Украины Петру Порошенко. Об этом заявил лидер фракции Олег Ляшко.

Депутат отметил, что также на заседании рассмотрят законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности и временных следственных комиссиях парламента.

«Равенство всех представителей власти перед законом — это будет лучший подарок на 26-летие независимости Украины», — написал Ляшко на своей странице в Facebook.

Лидер Радикальной партии подчеркнул, что для созыва внеочередной сессии необходимо собрать 150 подписей депутатов. Ляшко обратился к депутатам Верховной рады с просьбой поддержать их инициативу.