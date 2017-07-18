Ущерб банков от ошибочных и злонамеренных действий сотрудников за год вырос более чем вдвое и составил 420 млн рублей за первое полугодие 2017 года — почти столько же, сколько за весь 2015 год. Такие данные приводятся в исследовании специализирующейся на кибербезопасности компании Zecurion, проведенном специально для «Известий». В ходе исследования оценивался ущерб от кражи данных, а также урон от несоблюдения правил работы с конфиденциальной информацией. По прогнозам экспертов, к концу 2017 года ущерб кредитных организаций из-за ошибок и мошенничества персонала достигнет 900 млн рублей. Аналитики советуют банкам чаще проводить тестовые атаки и информировать персонал о новых схемах кражи денег.

Zecurion оценила ущерб, который приносят банкам как действующие, так и уволенные сотрудники. Исследование было проведено впервые на основе анализа данных 100 кредитных организаций — партнеров компании. В ходе исследования оценивался ущерб от кражи данных — в том числе в интересах конкурентов, а также урон от несоблюдения правил работы с конфиденциальной информацией. В список нарушений также вошли и непреднамеренные утечки. Например, сотрудник банка мог отправить письмо не тому адресату, вынести данные на флешке и потерять ее, а также — случайно раскрыть секретную информацию в разговоре. Нередки ситуации, когда сотрудник отправляет информацию на личную электронную почту, откуда она попадает к злоумышленникам, взломавшим его ящик.

По данным Zecurion, за первое полугодие 2015 года ущерб банков от злонамеренных и ошибочных действий их сотрудников составил 190 млн, за аналогичный период 2016-го — уже 270 млн (+42%), а за шесть месяцев 2017 года — 420 млн рублей (+56%). При этом если в 2015-м общий объем причиненного работниками урона достиг 450 млн, то за прошлый год этот показатель вырос практически вдвое — до 850 млн рублей (+89%). Согласно прогнозу Zecurion, по итогам 2017 года ущерб, нанесенный кредитным организациям их сотрудниками, составит 900 млн рублей .

Руководитель направления аудита информбезопасности финансовых организаций компании Digital Security Андрей Гайко отметил, что наибольший урон банкам наносят злонамеренные действия его сотрудников. Это логично — когда злоумышленник точно знает, каким образом ему воспользоваться информацией, банку будет нанесен больший урон, нежели в случае, когда сотрудник сделает что-то случайно. Но и ошибочные действия вызывают большие проблемы.

— Всё большее распространение получают массовые email-рассылки с вредоносными вложениями на адреса сотрудников банков, — рассказал «Известиям» Андрей Гайко. — Из-за низкого уровня осведомленности получатели запускают вложенные файлы, и таким образом злоумышленники получают доступ к банковским системам и критичным данным. Как показывает практика, даже осведомленные сотрудники порой открывают подобные письма.

По прогнозам руководителя отдела безопасности банковских систем Positive Technologies Тимура Юнусова, объем ущерба от ошибочных и злонамеренных действий сотрудников банков будет расти примерно на 30% в год — из-за текучки кадров и недостаточно высокого уровня осведомленности персонала о таких угрозах. По мнению эксперта, банкам необходимо регулярно проводить мониторинг защищенности своих информационных систем и оперативно исправлять выявленные проблемы. Кроме того, кредитным организациям стоит организовать систематическую работу по повышению осведомленности персонала в вопросах информационной безопасности, о новых подходах злоумышленников и правильной реакции на них, устраивать тестовые атаки, отметил Тимур Юнусов.

По словам Андрея Гайко, клиенты также страдают от действий банковских сотрудников — причем граждане в меньшей степени, чем компании. По словам эксперта, известны случаи, когда работник банка подделывал распоряжения юридического лица и деньги организации пересылались на счета злоумышленников. Он считает, что пострадавшим клиентам кредитных организаций стоит своевременно обращаться в полицию и быть бдительными — внимательно проверять все документы и следить за действиями персонала банка .

Начальник управления информационной безопасности Росевробанка Дмитрий Орлов рассказал «Известиям», что банк в режиме онлайн мониторит свои информсистемы на предмет кибератак, регулярно проводит тестовые атаки на вторжение в системы и по итогам тестов проводится обучение сотрудников. По словам эксперта, больший урон приносят злонамеренные действия сотрудников: утечки данных в этом случае наносят прямой ущерб.