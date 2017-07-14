Несколько попыток сбыть фальшивые купюры через банкоматы зафиксировали сотрудники Сбербанка, заместитель председателя правления СБ Станислав Кузнецов рассказал «Интерфаксу», что большинство попыток пришлось на Подмосковье.

Большую часть купюр Сбербанк обменял в Центробанке на настоящие, так как банк застрахован от подобного, отметил он.

«Были так называемые склейки, где, условно из десяти купюр, разрезая их на десять частей, склеивая, появляется одна дополнительная купюра, которая заносится на счет карточки, а потом выдается наличными», — пояснил Кузнецов.

Одному из производителей банкоматов было сообщено о махинациях, с этим производителем «проблема была полностью закрыта». Пару недель назад в Совете Федерации выступили с инициативой лишать банки лицензии, если их банкоматы неспособны отличить поддельную купюру от настоящей.