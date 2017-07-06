Исполнительный директор Sberbank CIB Сергей Поликанов сообщил, что банк планирует создать компанию, реализующую IT-решения в области внедрения блокчейн-технологий.

«У нас есть планы по созданию собственного блокчейн интегратора, который будет давать собственные промышленные IT-решения, и мы сможем предложить их банковскому сообществу», - приводит слова Поликанова ТАСС.

Накануне глава ВЭБ Сергей Горьков также сообщил, что госкорпорация рассматривает внедрение соответствующих технологий.