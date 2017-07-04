Внешэкономбанк (ВЭБ) рассчитывает к осени завершить сделку по продаже банка «Глобэкс» и Связь-банка, заявил журналистам глава госкорпорации Сергей Горьков.

При этом он не раскрыл претендентов на приобретение банков.

Ранее Горьков отмечал, что ВЭБ сможет структурировать основные параметры сделок в июле.

Согласно стратегии ВЭБа до 2021 года, банк планирует до конца 2018 года вывести из состава группы дочерние Проминвестбанк, Связь-банк и банк «Глобэкс=.