Министерство финансов России планирует увеличить поступления в бюджет от дивидендов Сбербанка до 182 млрд рублей к 2020 году. Ожидается, что объем таких поступлений в 2018 году составит 150 млрд рублей. Об этом пишут «РИА Новости».

«При этом Минфин РФ предлагает увеличить дивиденды Сбербанка до 50% чистой прибыли по МСФО с 25%, выплаченных крупнейшим российским банком по итогам 2016 года», — говорится в сообщении агентства.

В 2016 году на выплаты акционерам Сбербанк направил 135,5 млрд рублей. Из этих средств 65,75 млрд рублей получил Банк России.