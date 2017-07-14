В Татфондбанке выявили недосдачу почти на 41 млрд рублей в ходе инвентаризации имущества организации. Это следует из опубликованного отчета об итогах проверки, которую провело Агентство по страхованию вкладов.

«По итогам инвентаризации выявлена недостача в размере 40 млрд 909 млн 277 тыс рублей, которая образовалась в связи с отсутствием на дату проведения инвентаризации оригиналов подтверждающих документов», - сказано в документах.

Отмечается, что около 65% недостачи приходится на расчеты по заключенным хозяйственным договорам, договорам цессии, на незавершенные расчеты, около 15% - на неподтвержденную задолженность по кредитам, 20% - на неподтвержденную задолженность по учтенным на балансе ценным бумагам. Также в ходе инвентаризации выявлено 373552 единиц имущества, отсутствующего на балансовых счетах Татфондбанка.

АСВ является конкурсным управляющим Татфондбанка. Процесс инвентаризации был полностью завершён 11 июля. Задача АСВ – вести поиск имущества банка. Сообщается, что подаются иски о взыскании задолженности по кредитам на основании имеющихся документов. В организации, оказывающие услуги по учету и хранению ценных бумаг, направлены запросы о предоставлении выписок по счетам Татфондбанка. Конкурсный управляющий сверяет расчеты с контрагентами по дебиторской задолженности.

АСВ был назначен временной администрацией Татфондбанка в 2016 году, когда Банк России ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов. 3 марта лицензия на осуществление банковских операций у банка была отозвана. Ранее сообщалось об отсутствии в балансе Татфондбанка около 96,7 млрд рублей.