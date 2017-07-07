Эксперты ООН включили Россию в список стран с самым высоким уровнем кибербезопасности. Об этом сообщается в новом докладе Международного союза электросвязи, который является одной из структур организации, передает Интерфакс.

Первое место в рейтинге киберзащищенности занял Сингапур, второе — США. На верхних строчках списка оказались также Канада, Франция, Грузия, Австралия, Эстония, Малайзия, Оман и Маврикий.

При этом сегодня только 38% стран мира имеют защиту хакерских атак и других киберпреступлений. Еще 12% государств в настоящее время разрабатывают стратегии киберзащиты.

27 июня хакерской атаке подверглись сервера российских компаний и учреждений. Некоторое время не работали сайты «Роснефти» и «Башнефти». Тем не менее нефтяные компании не остановили добычу.