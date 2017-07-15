Голосовой помощник Siri, установленный на устройствах компании Apple, может переводить деньги клиентов Сбербанка и Тинькофф-банка через СМС, даже когда смартфон заблокирован. Об этом пишет газета «Ведомости».

Отмечается, что подобная проблема была выявлена еще в октябре прошлого года, но до сих пор этот вопрос не решен.

Так, издание провело эксперимент, в ходе которого на заблокированном iPhone голосом вызывался помощник Siri и отдавалась команда отправить СМС-сообщение на номер 900 (система СМС-банкинга Сбербанка), в котором указывалась сумма денежного перевода и номер адресата. Siri выполняла команду, после чего с таким же успехом отправляла и код подтверждения Сбербанку для завершения транзакции. В итоге деньги были переведены.

Подобная схема работает и с операциями Тинькофф-банка.

Однако, как выяснилось, с android-устройствами такой метод не действует. Голосовая система OK Google всё же просит разблокировать устройство.

В Сбербанке заявили, что работают с Apple над запретом манипуляций Siri с функционалом СМС-банков. При этом отмечается, что подобный доступ Siri можно ограничить в настройках.