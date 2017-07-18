«Химки» расстаются с одним из своих лидеров — 34-летним разыгрывающим Эрлом Роулэндом. По информации «Известий», после консультаций с новым главным тренером Георгиосом Барцокасом в клубе решили не продлевать контракт с самым ценным игроком (MVP) регулярного сезона Единой лиги ВТБ-2012/13 .

Как отмечает собеседник «Известий» в окружении игрока, после летней селекции в клубе наметился очевидный перебор с игроками задней линии.

— Поэтому Эрла предупредили, что контракт с ним продлеваться не будет. В новом сезоне Барцокас начнет делать ставку на других спортсменов, — сказал он.

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов отказался комментировать уход разыгрывающего.

В сезоне-2016/17 Роулэнд сыграл весомую роль в завоевании клубом серебряных медалей Единой лиги ВТБ и путевки в Евролигу. Он был одним из лучших игроков полуфинальной серии с «Зенитом», набрав в решающем пятом матче 19 очков.

Свою спортивную карьеру Роулэнд начал в D-Лиге в клубе «Флорида Флэйм». Игрок провел там несколько удачных лет, однако так и не смог заинтересовать клубы НБА и решил попробовать свои силы в Европе. Карьера разыгрывающего началась в сезоне-2005/06 в составе латвийского БК «ЛМТ». А первых успехов Эрл добился в немецком «Артланд Дрэгонс», в составе которого стал победителем Кубка Германии-2008.

В июле 2009 года Роулэнд заключил контракт с испанской «Уникахой», выступавшей в Евролиге. В Малаге американец провел весьма противоречивый сезон и вновь вернулся в Прибалтику, на сей раз в состав рижского ВЭФа. В Риге звезда «малыша» засияла ослепительно ярко. С помощью новобранца ВЭФ совершил настоящий прорыв в Лиге ВТБ, а сам спортсмен удостоился ряда индивидуальных наград, включая титул MVP «регулярки».

В 2013-м наступил момент, когда ВЭФ просто оказался не в силах тягаться с конкурентами в гонке зарплат. Защитник сперва перебрался в турецкий «Банвит», а затем в «Хапоэль» из Иерусалима, с которым завоевал серебро элитной лиги. Летом 2016 года игрока с опытом выступлений в Евролиге и звездным статусом забрал под крыло клуб «Химки», нуждавшийся в обновлении задней линии. И не прогадал. Средние показатели американца в сезоне-2016/17 составили 11,8 очка, 3,1 подбора и 3,8 передачи.

— На мой взгляд, все новички «Химок» сильнее игроков, с которыми клуб решил не продлевать контракты, — рассказал «Известиям» двукратный вице-чемпион мира Виталий Носов. — Возможно, Роулэнд — исключение, но я не обладаю информацией относительно его ухода. В целом клуб подбирает очень качественных баскетболистов под высокую задачу — выход в плей-офф Евролиги.

Ранее ряды «Химок» уже пополнили шесть новичков: Стефан Маркович, Андрей Зубков, Чарльз Дженкинс, Тайлер Хонникат, Энтони Гилл и Джеймс Андерсон.

— Андерсон — великолепный игрок, — продолжил Виталий Носов. — Он хорошо играет в защите, может закрыть три позиции, очень разноплановый баскетболист. Он должен быстро вписаться в построения Барцокаса. Что касается Марковича, то недаром он играет в составе сборной Сербии — он надежен и способен вести команду за собой. Это хорошая помощь Алексею Шведу. Для Зубкова же прошлый сезон был не самым удачным. Однако два года назад под управлением Барцокаса в «Локомотиве» он демонстрировал свою лучшую игру, попал в сборную и стал ее лидером. Если его правильно мотивировать, то он принесет много пользы, добавит команде ротации.

Добавим, что помимо Роулэнда «Химки» покинули Джейкоб Куллен, Нобель Бунду-Коло, Маркел Браун, Станислав Ильницкий и Робби Хаммел.

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