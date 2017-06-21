Черногорский специалист Душко Иванович покидает пост главного тренера «Химок». Несмотря на выполнение поставленной перед коллективом задачи — команда попала в Евролигу-2017/18, — руководители подмосковного клуба приняли решение не продлевать контракта с 59-летним тренером. По информации «Известий», о расставании с Ивановичем будет объявлено уже на этой неделе. О причинах ухода тренера «Известия» сообщали в середине марта.

После официального заявления об отставке Душко Ивановича «Химки» объявят и имя его преемника. Как рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией в клубе, руководство химчан выбирает между двумя кандидатами — 58-летним американцем Дэвидом Блаттом и 52-летним греком Георгиосом Барцокасом. Оба специалиста хорошо знакомы российским любителям баскетбола. Блатт шесть лет тренировал сборную России, добившись с ней лучших результатов в истории, а Барцокас в сезоне-2015/16 работал в клубе «Локомотив-Кубань», дойдя с ним до «Финала четырех» Евролиги.

— «Химки», скорее всего, возглавит Блатт или Барцокас, — рассказал источник «Известий». — Другие специалисты рассматриваются, но основные — эти двое.

В этом сезоне оба специалиста тренировали клубы Евролиги. Георгиос Барцокас провел один из самых неудачных сезонов в своей карьере: под его руководством «Барселона» не смогла пробиться в плей-офф, став лишь 11-й в регулярном сезоне Евролиги. В чемпионате Испании «Барса» заняла шестое место и вылетела в первом раунде плей-офф, уступив будущему победителю турнира «Валенсии». Такие результаты заставили каталонцев досрочно прекратить сотрудничество с Барцокасом (летом 2016 года грек подписал контракт с «Барселоной» по схеме «2+1»).

Фото: Спорт-Экспресс/Алексей Иванов

Для Дэвида Блатта прошедший сезон сложился немного успешнее. После небольшого перерыва в карьере, связанного с уходом из «Кливленда», американец возглавил турецкую «Дарушафаку», получившую wild card (специальное приглашение) Евролиги. Благодаря внушительному трансферному бюджету Блатт смог очень сильно преобразить команду. В итоге клуб впервые вышел в плей-офф Евролиги, в последнем туре опередив сербскую «Црвену Звезду». В плей-офф «Дарушафака» уступила «Реалу» (1:3) и не смогла пробиться в «Финал четырех». В чемпионате Турции «Дарушафака» дошла до полуфинала, где уступила триумфатору сезона «Фенербахче».

Блатт был готов остаться в команде на следующий год, но решающим фактором для специалиста стало то, что «Дарушафака» не получит wild card Евролиги и в следующем сезоне будет выступать в Еврокубке. Тренер же, по его словам, хочет работать с клубом — участником Евролиги. Известно, что Блатта уже приглашали в «Маккаби», но стороны так и не смогли прийти к соглашению.

По мнению президента БК «Автодор» Владимира Родионова, сотрудничавшего с Блаттом в петербургском «Динамо», этот специалист «сильно переоценен».

— Блатт — везунчик, — отметил в разговоре с «Известиями» Владимир Родионов. — Он хороший тренер европейского уровня, но не более того. Не стоит ждать от него подвига и с теми же «Химками». Он привык работать со звездными игроками, и если в подмосковном клубе ему не дадут солидного бюджета на легионеров, то он вряд ли повторит даже достижение Ивановича. Барцокас — интересный тренер, но после столь блеклого сезона в «Барселоне» многие стали в нем сомневаться. К тому же я бы напомнил и о том, как он уходил из «Локомотива» — сформировал состав на сезон-2016/17, а в последний момент уехал тренировать «Барселону». Это говорит о многом.

Напомним, в сезоне-2016/17 «Химки» заняли второе место в Единой лиге ВТБ и дошли до четвертьфинала Еврокубка.

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