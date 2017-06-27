БК «Химки» планирует сохранить российский костяк на следующий сезон. По информации «Известий», руководство подмосковного клуба решило воспользоваться опцией в контракте Сергея Мони и продлить его договор на сезон-2017/18. Новые однолетние соглашения будут заключены с прогрессирующими баскетболистами Вячеславом Зайцевым и Станиславом Ильницким, а также с ветеранами команды Егором Вяльцевым и Дмитрием Соколовым.

Лидер «Химок» Алексей Швед имеет еще год контракта с подмосковным клубом. Таким образом, клуб укладывается в лимит на легионеров для участия в Единой лиге ВТБ (шесть российских игроков в заявке).

Официальные представители «Химок» отказались комментировать эту информацию. Однако агент перечисленных игроков Обрад Фимич отметил, что новости могут появиться уже в ближайшее время.

— Мы находимся в процессе переговоров по новым контрактам, — сообщил «Известиям» Обрад Фимич. — Думаю, что какая-то ясность относительно российских игроков наступит в конце июня — начале июля.

По информации источника, близкого к клубу, пока под вопросом остается продление контрактов Валерия Лиходея и Руслана Патеева. После перехода из УНИКСа Валерий Лиходей не смог закрепиться в составе команды, приняв участие всего в 11 матчах регулярного сезона (средние показатели: 2,5 очка и 1,5 подбора за 8:23). Руслан Патеев и вовсе не принял участия ни в одной игре. Большую часть прошлого сезона центровой пропустил из-за травмы, а в нынешнем выступал за «Химки-Подмосковье» в Суперлиге. Решение по этим баскетболистам будет приниматься позднее.

Отметим, в этом сезоне «Химки» выполнили поставленные перед клубом задачи: команда заняла второе место в Единой лиге ВТБ и квалифицировалась в Евролигу-2017/18. Весомую роль в этом успехе сыграли именно российские игроки.

— Мне очень понравилась игра Вячеслава Зайцева, — рассказал «Известиям» бывший центровой «Химок» и сборной России Виталий Носов. — С каждым матчем он выглядел всё увереннее. Наряду со Шведом и Роулэндом он был лучшим игроком «Химкок» в этом сезоне. Он заслужил право остаться в клубе на следующий год. Более того, он заслужил и приглашение в сборную России. На мой взгляд, Зайцев по всем параметрам походит под стиль игры Сергея Базаревича. Прогресс Ильницкого также очевиден. Он воспитанник «Химок», продукт системы. Надеюсь, в будущем клуб будет в основном сформирован за счет выпускников своей школы. Сергей Моня, Егор Вяльцев и Дмитрий Соколов тоже провели сильный сезон. Это старожилы команды, трудяги, которые пригодятся тренеру в любой момент.

Тем не менее, Виталий Носов считает, что для выступления в самом престижном еврокубке клуб обязательно должен усилиться.

— Безусловно, «Химки» еще будут усиливаться, — сказал он. — Приобретение Стефана Марковича — очень сильный трансфер. Он настоящий лидер, способный создавать отличные возможности для своих партнеров. Я думаю, что он может как подменять Шведа, так и одновременно находиться с ним на площадке. А так «Химкам» нужно не 12, а примерно 15 игроков высокого уровня. Новый формат Евролиги будет отнимать у лидеров много сил, и им нужна достойная подмена. Так делают в ЦСКА. У них очень длинная скамейка, поэтому в концовке сезона ведущие игроки коллектива находятся в хорошей форме.

Справка Известий БК «Химки» был создан в январе 1997 года. Дебют команды в Евролиге состоялся в сезоне-2009/10. Под руководством итальянца Серджио Скариоло клуб дошел до стадии топ-16. В сезоне-2012/13 и 2015/16 «Химки» повторили этот результат уже с литовским тренером Римосом Куртинайтисом. Также под руководством Куртинайтиса клуб дважды выигрывал Еврокубок (2011/12, 2014/15) и Единую лигу ВТБ (2010/11).

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