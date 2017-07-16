28-летний атакующий защитник турецкой «Дарушафаки» Джеймс Андерсон перешел в «Химки». По информации «Известий», игрок подписал двухлетний контракт с подмосковным клубом. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

В Евролиге-2016/17 Андерсон набирал 9,5 очка и 2,2 передачи в среднем за матч. В сезоне-2014/15 защитник был лидером литовского «Жальгириса» (14,5 очка и 2,5 передачи). Пять лет своей карьеры игрок провел в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступая за «Сан-Антонио», «Хьюстон», «Филадельфию» и «Сакраменто».

Добавим, что Андерсон стал уже шестым новичком подмосковного клуба. Ранее «Химки» объявили о подписании контрактов со Стефаном Марковичем, Андреем Зубковым, Чарльзом Дженкинсом, Тайлером Хонникатом и Энтони Гиллом.

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