«Химки» договорились о возращении в состав команды 26-летнего американского форвада Тайлера Хоникатта. По информации «Известий», в ближайшее время подмосковный клуб объявит о подписании однолетнего контракта с баскетболистом из США.

Стоит отметить, что Тайлер Хоникатт выступал за «Химки» с 2014 по 2016 год. Минувший сезон форвард провел в клубе «Анадолу Эфес», набирая в 9,2 очка, 7,3 подбора, 2,0 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч Евролиги.