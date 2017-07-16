Министерство социальных дел Эстонии изъяло ребенка из российской семьи из-за нарушения санитарных норм в квартире. Об этом сообщает портал эстонского телерадиовещания ERR.

Ранее адвокат российской семьи Виолетта Волкова подтвердила, что 11 июля у граждан России Анатолия Газаряна и Анны Михайловой изъяли восьмилетнюю дочь Изабеллу и по решению суда временно лишили родительских прав.

Из судебного решения следует, что основанием для изъятия стала антисанитария в квартире. Во время заседания соцработник Карина Куслап подчеркнула, что соцслужбы пытались улучшить бытовую ситуацию в семье в течение восьми лет, однако родители ребенка отрицали наличие проблемы и отказывались что-то менять.

По словам Газаряна, семья не получала никаких письменных предписаний, а в квартиру соцработники приходили всего два раза. При этом, по его утверждению, сотрудники службы обращали внимание на то, что члены семьи спят на матрасах, требовали выкинуть книги и повесить велосипед.

«С прежним соцработником Айтой Саар были хорошие отношения: она входила в наше положение, мы находили с ней общий язык. Новым социальным работникам я предложил оптимальный вариант: жена берет ребенка и уезжает в Москву, где у нее живет отец», — рассказал он.

Газарян добавил, что именно за время отсутствия жены и ребенка собирался отремонтировать квартиру. Отмечается, что Анна Михайлова прописана в двухкомнатной квартире в российской столице.

Согласно данным портала ERR, квартира, в которой проживает семья, находится в плохом состоянии: комнаты обставлены старой мебелью, помещение сильно прокурено. На данный момент ребенок находится в Центре защиты детей. Обжаловать решение суда можно в течение 15 дней.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова и российское посольство в Таллине разбираются в ситуации.