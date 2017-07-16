Министерство социальных дел Эстонии заявило об изъятии ребенка из российской семьи в Таллине.

В настоящее время ребенок помещен в один из детских домов эстонской столицы, сообщает газета Postimees.

Адвокат российской семьи Виолетта Волкова ранее рассказала, что у супружеской пары Анатолия Газаряна и Анны Михайловой изъяли их восьмилетнюю дочь Изабеллу. Это произошло за три дня до отъезда семьи в Москву. Решение утверждено эстонским судом.

Причиной изъятия девочки называлось отсутствие хорошего ремонта в квартире семьи.

«Мы не можем комментировать детали данного конкретного случая, так как вовлечен ребенок, и закон защищает его личные данные. В настоящий момент обстоятельства данного конкретного случая выясняются», – заявил изданию вице-канцлер министерства социальных дел Райт Куузе.

Он уточнил, что изъятие ребенка из семьи – крайняя мера, и подобное решение не бывает спонтанным.

«Чтобы забрать из семьи ребенка, нужны очень уважительные причины, такие как угроза его жизни и благополучию. Этому решению предшествует длинная, как правило, конфликтная история, тянущаяся месяцы, если не годы», – сказал вице-канцлер.

После того, как ребенка забрали из семьи, суд в течение 72 часов должен утвердить решение социального работника. Если решение утверждено, суд дает время на исправление ситуации, а ребенок в это время находится в детском доме.

Российское посольство в Таллине разбирается в ситуации.