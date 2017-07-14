Состояние здоровья российской туристки, пострадавшей при нападении на иностранцев в отеле Хургады, стабильное, скоро женщина сможет покинуть больницу. Об этом сообщили в госпитале «Ас-Салям», куда была доставлена россиянка.

«Состояние гражданки России стабильное, она останется в больнице до субботы, потом сможет покинуть стационар», — цитирует «РИА Новости» слова врачей.

Также медики отметили, что все пострадавшие, среди которых двое граждан Армении, гражданка Чехии и россиянка, получили ножевые ранения различной степени тяжести. Двум из них придется провести в больнице больше времени, так как они получили глубокие колотые раны.

«Все пострадавшие получили ножевые ранения в различные области тела, проводятся необходимые процедуры», — сообщили врачи.

Отмечается, что россиянка получила около 20 ножевых ранений, но все они легкие.

В пятницу неизвестный мужчина с ножом пробрался на закрытый пляж одного из отелей Хургады, где напал на иностранных туристов. В результате, по последним данным, две туристки из Германии погибли, еще четыре человека получили ранения. Нападавший был задержан полицией. Мотивы нападения пока неизвестны. По имеющейся информации, преступник может страдать психическим заболеванием.