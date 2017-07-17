Банк «Югра» (30-е место по активам, 20-е по вкладам населения), в отношении которого 10 июля был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов, в ближайшие дни может утратить лицензию. Об этом «Известиям» рассказали источник, осведомленный о деятельности временной администрации, собеседник, близкий к ЦБ, и два представителя финансового рынка. По их словам, после начала работы временной администрации из-за снижения стоимости активов в банке уже образовалась «дыра» в капитале объемом более 4 млрд рублей, что формально является поводом для отзыва лицензии. Произойти это может уже сегодня, 17 июля. При этом экс-председатель правления банка «Югра» Дмитрий Шиляев сообщил «Известиям», что акционеры банка готовы на самооздоровление за счет собственных средств.

«Известия» ознакомились с последней справкой уполномоченного представителя ЦБ по банку «Югра» и распоряжением временной администрации от 12 июля. Согласно этим документам, банку снизили оценку активов и предписали доформировать резервы . В частности, временная администрация снизила стоимость принадлежащих банку объектов на 10,5 млрд рублей. Также она вычла из капитала 8,1 млрд вследствие переоценки ценных бумаг на балансе и предписала сформировать резервы на 6,1 млрд по вложениям в 8 кипрских эмитентов.

В справке уполномоченного ЦБ от 30 июня указано, что «доформирование резервов не привело к возникновению в деятельности кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) ». В документе резюмируется, что в банке найдена существенная недооценка кредитного риска и применены меры воздействия, при этом оттока средств клиентов не установлено, а в ближайшее время возможен рост просроченной задолженности.

Перед введением моратория на удовлетворение требований кредиторов регулятор потребовал от «Югры» досоздать необходимые резервы на 13,4 млрд «фактически за 24 часа». Банк выполнить требование успел, рассказал «Известиям» источник, знакомый с ходом проверки, но от моратория это не спасло.

Акционеры банка и ранее исполняли требования регулятора. За последние два года банк «Югра» докапитализировался трижды . В 2016 году капитал вырос на 28,6 млрд рублей за счет субординированного депозита акционеров, а в начале 2017 года основной акционер Алексей Хотин, владеющий 52,5% акций организации, внес дополнительные 4,75 млрд рублей. 7 июня этого года Алексей Хотин вновь инвестировал в капитал «Югры» крупную сумму — 20 млрд рублей — после требования ЦБ досоздать резервы на 46 млрд. Последняя докапитализация от акционера была проведена 23 июня в размере 5,1 млрд рублей.

Как акционеры банка, так и главы крупнейших банковских ассоциаций надеются на санацию . В этом случае спасать банк будет либо инвестор, найденный на рынке, либо сам ЦБ, к которому перешли полномочия по оздоровлению банков от АСВ.

— Введение временной администрации для нас стало полной неожиданностью. Не исключено, что дело идет к отзыву у «Югры» лицензии. Впрочем, в настоящий момент об этом можно только гадать, потому что регулятор пока не определился с окончательной судьбой банка, — прокомментировал «Известиям» ситуацию экс-председатель правления банка «Югра» Дмитрий Шиляев.

Он подчеркнул, что «банк не проводил незаконные операции, вся предоставленная отчетность полностью соответствовала международным и российским нормам».

— Как видно из финансового результата и отчетности, по состоянию на 1 июля банк выполнил все нормативы и требования к капиталу. Акционеры «Югры» готовы поддерживать банк до его полного финансового оздоровления, они способны исправить ситуацию, в которой в данный момент находится «Югра». Самое главное, чтобы нас услышали и предоставили возможность спасти банк, выполнить все требования регулятора в полной мере и своевременно. Тем более существует законодательная база, которая дает возможность банкам проводить процедуру самооздоровления , — сообщил Дмитрий Шиляев.

Основной акционер банка — бизнесмен Алексей Хотин — сегодня занимает 110 место в списке 200 богатейших бизнесменов России Forbes с состоянием $950 млн.

— Нужно дать возможность акционерам самооздоравливать банки, в том числе привлекая дополнительных рыночных инвесторов, — отметил Дмитрий Шиляев.

По словам источника «Известий», знакомого с ходом проверки банка, наиболее вероятный вариант развития событий – отзыв лицензии, который может состояться уже в понедельник, 17 июля. В этом случае Фонду страхования вкладов придется выплатить более 170 млрд рублей застрахованных средств клиентов. По оценке Минфина, это не потребует докапитализации АСВ.

Собеседник «Известий» в банковской сфере сообщил, что регулятору пока не удалось найти санатора на рынке.

— Крупнейшие санаторы — Альфа-банк, Бинбанк и банк «Открытие» — не заинтересованы в санации «Югры», — подчеркнул он.

Аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов уверен, что санация банка маловероятна, поскольку «она может быть сочтена нецелесообразной с учетом состояния активов и неопределенности круга инвесторов, которые могли бы быть в ней заинтересованы». Крупных кредиторов, которые могли бы поучаствовать в bail-in, по его оценке, нет.

В свою очередь управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев обратил внимание на отсутствие решительных действий по отзыву лицензии у «Югры». По его мнению, вероятность санации кредитного учреждения всё же существует. В пользу санации банка выступил и президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, который считает, что претензии регулятора в «Югре» не столь значительны по сравнению с ситуацией с Татфондбанком.

В пресс-службе ЦБ «Известиям» сообщили, что задача временной администрации АСВ, введенной в банк 10 июля, состоит в оценке ситуации и подготовке отчета о финансовом состоянии кредитной организации.

— Эта деятельность продолжается, — заявил представитель Центробанка. — Следует также отметить, что проверка банка «Югра» не завершена, работа главной инспекции Банка России продолжается.