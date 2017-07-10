Президент банка «Югра» Алексей Нефедов опроверг заявления Банка России о незаконном выводе активов. Об этом пишет агентство «РИА Новости».

Он также надеется, что данная ситуация в скором времени будет урегулирована.

«Я хочу опровергнуть, что банк незаконно выводил активы, все привлеченные средства инвестировались в компании различных секторов рынка на территории Российской Федерации», — заявил он.

По его словам, основной владелец банка Алексей Хотин собирается поддерживать его до полного финансового оздоровления.

Нефедов также отметил, что отчетность банка соответствовала нормам российской и международной финансовой отчетности.

Ранее заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев сообщил: у регулятора есть основания полагать, что предоставляемая кредитной организацией отчетность была недостоверной.

Ранее Банк России ввел в банк трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Кроме того, в кредитной организации на протяжении шести месяцев будет работать временная администрация.