Временная передача полномочий администрации банка «Югра» Агентству по страхованию вкладов не свидетельствует о неустойчивости финансовой системы РФ, заявил в понедельник председатель совета фонда «Центр стратегических разработок» Алексей Кудрин.

«Конечно, мы понимаем, что сейчас сложное положение финансовой системы. Такое беспокойство было. Но надеюсь, что в целом финансовая система будет устойчива», — заявил глава ЦСР в ответ на вопрос журналиста, является ли крах банка «Югра» тревожным сигналом для кредитной системы в России.

Ранее Центробанк ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка и возложил функции временной администрации кредитной организации на Агентство по страхованию вкладов сроком на полгода. Регулятор заявил о признаках недостоверности отчетности банка «Югра», а его руководство подозревают в выводе активов и манипуляциях со вкладами.