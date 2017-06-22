В Совете Федерации поддержали инициативу бизнес-сообщества об ужесточении наказания, в том числе лишения лицензии, для банков, более 25% банкоматов которых не соответствуют требованиям ЦБ РФ по проверке подлинности купюр, сообщил «РИА Новости» глава бюджетного комитета СФ Сергей Рябухин.

«Это вопиющее безобразие, тут и Центробанк должен проявить жесткость, и, если потребуется ужесточение нормативно-правовой базы, мы это сделаем», — подчеркнул сенатор. По мнению Рябухина, лишение лицензии может стать одной из действенных мер, которая «сразу всех поставит на место». Глава комитета Совфеда уточнил, что сенаторы возьмут этот вопрос под контроль.

Ранее первый зампред Центробанка Георгий Лунтовский сообщил о зафиксированном росте объемов выдачи банкоматами фальшивых банкнот, что связано с использованием банками дешевых моделей приемных устройств.

В Сбербанке уже отреагировали на заявление ЦБ, заверив, что банкоматы крупнейшего банка «оснащены специализированным программным обеспечением, отвечающим за безопасность, и современными купюроприемниками».