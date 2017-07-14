Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало ВТБ 24, Сбербанк, «Россельхозбанк», «ФК Открытие», «Банк Уралсиб» в качестве банков-агентов для выплат вкладчикам банка «Югра». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Департамент общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) сообщает, что ВТБ 24 (ПАО), ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» стали победителями конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации ПАО БАНК «ЮГРА» (г. Москва)», — говорится в сообщении.

Пять банков отобраны для того, чтобы ускорить процесс выплат.

Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 24 июля 2017 года.