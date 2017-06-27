Заявление Белого дома о подготовке сирийских властей к новой химической атаке и предупреждение, что за этот шаг президент Сирии Башар Асад «заплатит высокую цену», может привести к прямому столкновению между группировками США и РФ на территории этой страны, предположил в разговоре с «Известиями» политолог-американист и профессор Высшей школы экономики Александр Домрин.

«Скорее всего, это действительно подготовка Вашингтона к нанесению нового удара, как прискорбно это ни звучит. Тем более что Россия сделала достаточно грозные заявления после инцидента со сбитым сирийским самолетом, и это дальнейшая эскалация конфликта, которая грозит бедой не только народу Сирии, но и нашим странам. Не хочу беду накликать, но всё к этому идет», — отметил эксперт.

По его словам, боевые действия, вероятнее всего, не будут переноситься на территорию России или США, но прямой конфликт, столкновение между нашими группировками в Сирии из-за этого заявления становится еще более возможным.

«Получается «вьетнамизация» конфликта; очевидно, что одним из вариантов урегулирования конфликта в Сирии будет ее дробление, тем более что в регионе столкнулись также и курды, и Турция», — уточнил Александр Домрин.

По мнению эксперта, при продолжении конфликта и угроз с американской стороны одна из частей Сирии окажется под контролем США, другая — под контролем России.