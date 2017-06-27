Заявление Белого дома о том, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит химическую атаку, свидетельствует, что Вашингтон планирует нанести новый удар по позициям сирийских войск, считает первый зампред комитета Софеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«США готовят новую атаку по позициям сирийских войск, это ясно. Готовится новая циничная и беспрецедентная провокация», — подчеркнул сенатор.

По его мнению, после провокации, «которая будет выдана за химатаку», ВС США могут нанести удар по «группировке, находящейся на границе конструктивного решения ситуации». Кроме того, это создает угрозу для находящихся в Сирии военнослужащих ВКС РФ и других военных специалистов.

Ранее Белый дом распространил заявление о том, что президент САР Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку.