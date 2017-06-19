Любые действия «на земле» в САР должны быть согласованы с Дамаском, заявил руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров после встречи глав МИД стран БРИКС в понедельник.

«Любые действия на земле, а там много участников, в том числе участников, которые осуществляют военные действия, должны согласовываться с Дамаском», — сказал Лавров, комментируя присутствие США на юге Сирии.

Министр иностранных дел РФ призвал «в полной мере уважать суверенитет и территориальную целостность в Сирии, как это предусмотрено в резолюции Совета Безопасности ООН 2254 и в других документах ООН». По мнению Лаврова, именно так поступает Россия и Турция, обсуждая все инициативы и предложения с сирийским правительством.