Cирийские власти якобы готовят новую химическую атаку, аналогичную той, что была проведена 4 апреля.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, передает «РИА Новости».

В Белом доме подчеркнули, что если президент Сирии Башар Асад пойдет на подобный шаг, то «заплатит высокую цену».

«США видят потенциальные приготовления к другому нападению с применением химического оружия режимом Асада, которое может привести к массовой гибели мирных жителей, включая невинных детей. Действия подобны тем, что проводились перед атакой с применением химического оружия 4 апреля 2017 года», - говорится в заявлении.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков.