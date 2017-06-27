Распространенное Белым домом предупреждение президенту САР Башару Асаду о недопустимости применения химоружия может быть свидетельством подготовки Вашингтона к новому удару по территориям Сирии, находящимся под контролем правительства. Об этом сообщают американские СМИ.

«Заявление, распространенное в понедельник, как представляется, является этапом подготовки к возможному новому вооруженному удару США», — говорится в сообщении издания The New York Times.

При этом газета The Washington Post отмечает, что у США в регионе есть многочисленные виды вооружений, которые могут быть использованы для удара, в том числе обычная и беспилотная авиация.

При этом американские военные не дают полноценных комментариев по поводу заявления американской администрации и подчеркивают, что оно «говорит само за себя». Кроме того, постпред США при ООН Никки Хейли предупредила, что ответственность за новое применение сирийским режимом химического оружия совместно с Башаром Асадом разделят Москва и Тегеран.