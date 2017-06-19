Коалиция во главе с США считает легитимными удары по проправительственным силам в Сирии, если они ведутся в интересах самообороны

Коалиция во главе с США сбила самолет Су-22 ВВС Сирии. Американские власти указывали, что сирийские военные якобы атаковали позиции демократических сил страны, передает «РИА Новости».

В ответ на действия коалиции Россия приостановила взаимодействие с США по предотвращению инцидентов в Сирии. Минобороны РФ обвинило США в «военной агрессии по отношению к Сирийской Арабской Республике».

Прокомментировали инцидент и в ООН. Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил, что организация опасается, что инцидент со сбитым самолетом может привести к эскалации в сирийском конфликте.