В период с 11 по 12 июля Вы можете выиграть билеты на фестиваль VK Fest, который пройдет в Парке 300-летия Санкт-Петербурга 15 и 16 июля. Розыгрыш проходит в официальной группе «Известий» в социальной сети «ВКонтакте». Первый и последний правильно ответившие на вопрос участники конкурса получат по два билета!

В рамках нашего проекта директор по работе с партнерами «ВКонтакте» Константин Сидорков рассказал «Известиям» о программе одного из крупнейших фестивалей лета VK Fest, трудностях подготовки, капризах погоды и многом другом.

«В Петербурге VK Fest — это главный фестиваль лета»

Фото: РИА Новости/Игорь Руссак

15 и 16 июля в парке 300-летия Санкт-Петербурга в третий раз пройдет VK Fest. В прошлом году фестиваль посетили порядка 70 тыс. человек. В этот раз гости услышат хиты групп «Мумий Тролль», «Би-2» и других знаменитых музыкантов, пообщаются с Тимуром Бекмамбетовым, Аленой Водонаевой и Еленой Летучей, а также смогут посетить одну из 19 тематических зон.

О масштабе мероприятия и трудностях подготовки

В подготовке фестиваля участвовали порядка 5 тыс. человек, а его территория занимает 42 футбольных поля. Пик работы приходится на последние месяцы перед стартом: нужно расположить более 400 площадок так, чтобы посетителям было комфортно между ними перемещаться. Если вы захотите обойти все зоны и пробыть на каждой хотя бы пять минут, то на всё вам понадобится 33,5 часа. При этом сам фестиваль идет всего два дня, а его двери открыты с 12 до 22 часов.

Как ориентироваться среди мероприятий

У нас есть приложение VK Fest. Оно позволяет добавлять в «Избранное» артистов, которых сильнее всего хочется услышать. Есть также возможность отметить интересующие вас места и площадки, и за несколько минут до начала события на ваш телефон придет пуш-уведомление. Кроме того, приложение помогает нам проводить аналитику по итогам фестиваля, чтобы понять, какая активность или зона более востребована, и в зависимости от этого составлять программу следующего года.

О выборе звездных участников

— Музыкантов мы выбираем по популярности в соцсети «ВКонтакте». Смотрим, кто наиболее востребован у нашей аудитории, кто, как говорится, «хайпанул». Но прежде всего для нас важно, чтобы каждый посетитель нашел для себя что-то свое, любимое. Мы не ограничиваем себя в форматах: у нас есть рок-группы — например, «Би-2» и «Мумий Тролль»; есть хип-хоп — это Jah Khalib, «Miyagi & Эндшпиль»; можно услышать поп-артистов Макса Барских и Лободу или же блогеров — например, Big Russian Boss, который, кстати, тоже выступит на фестивале.

Об участии зарубежных исполнителей

Сложно было договориться с артистами в первый раз, когда мы проводили фестиваль в 2015 году. Тогда никто не понимал, что такое фестиваль «ВКонтакте». Некоторые думали, что мы станем подобием «Пикника «Афиши», другие же ожидали от нас чего-то в духе «Нашествия», где будет играть только музыка. Но во второй и третий годы проведения фестиваля стало проще. Лайнап, например, мы сформировали в начале весны, и последние договоренности с артистами были закончены в апреле. К тому же в этом году у нас впервые будут два зарубежных исполнителя — Yellow Claw и Pendulum с dj-сетом. Думаю, в следующем году количество иностранных артистов только увеличится.

Фото: РИА Новости/Игорь Руссак

О готовности к капризам погоды

Если стукнут морозы, можно будет отправиться в зону спорта. Там невозможно замерзнуть: можно поиграть в футбол и другие активные игры. А если серьезно, то на территории нашего фестиваля около 10 тыс. кв. м занимают зоны с тентом, где можно спрятаться от дождя. К тому же у нас есть несколько тысяч дождевиков, которые мы сможем раздать посетителям, в случае если начнется сильный ливень.

В прошлом году в Петербурге прямо перед стартом фестиваля пошел дождь с градом. Молния ударила рядом со сценой, а порывистый ветер снес несколько шатров. Мы готовились к апокалипсису. Но за час до открытия ливень стих, вышло солнышко, погода разгулялась. Аналогичная ситуация была в 2015 году, когда за несколько часов до старта перестал лить дождь. Питерская погода любит нас, и мы надеемся, что эта любовь продлится в этом году.

О звездных мастер-классах

Тимур Бекмамбетов примет участие в круглом столе, где расскажет о создании своего благотворительного фонда. Вместе с ним выступит актер Егор Бероев. Алена Водонаева станет спикером в зоне «Знакомства»: там она проведет автограф-сессию и поговорит с гостями о том, как правильно знакомиться и общаться в соцсетях. Алена давно зарегистрирована в нашей социальной сети, у нее много подписчиков, и она, как никто другой, может посоветовать девчонкам, как правильно преподносить себя в соцсетях. Что касается Лены Летучей, то она проведет лекцию, где расскажет о программе «Ревизорро», хейтинге в соцсетях, а также о том, как она справляется с этим негативом. А главное, мы, вероятно, узнаем о ее дальнейших творческих планах. 15 июля в группе фестиваля можно будет посмотреть прямую трансляцию лекции Лены Летучей с 17.00 до 18.00.

Об участии знаменитых комиков

На фестивале будет немало юмора. В мероприятии примут участие Павел Воля, Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Марина Кравец. При этом звезд можно будет увидеть не только на сцене или в отдельной зоне, «за стеклом». С ними можно будет пообщаться и сделать селфи.

О среднем возрасте посетителей

У нас фестиваль категории 0+. Каждый находит на фестивале что-то интересное для себя. Ребенок 12–13 лет может побежать в зону блогеров, мама — на площадку «Мода и красота», а папа — в зону «Игры» или, например, «Спорт». Естественно, гостей в возрасте 14–25 лет на фестивале больше, но при этом сильного перевеса в их сторону нет.

О росте фестиваля

Не исключено, что в будущем мы проведем фестиваль в Москве. VK Fest точно будет расти. Возможно, в следующем году он пройдет где-то еще. Но к Петербургу мы относимся с особой теплотой, для нас это родной город, и тут VK Fest — это главный фестиваль лета.