Глава Amazon за день разбогател на $6,4 млрд

Самый богатый человек в мире, глава корпорации Amazon Джефф Безос за день разбогател примерно на $6,4 млрд благодаря рекордному подорожанию акций компании. Такие данные 14 апреля привел журнал Forbes.

Отмечается, что к закрытию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник акции Amazon возросли в цене на 5,3% — до $2,238 за штуку.

Безос является основателем компании, ему принадлежит 11,2% акций, которые теперь стоят $138 млрд.

Увеличилось также и состояние его бывшей жены Маккензи Безос, получившей после развода часть акций. Ее состояние во вторник увеличилось на $2,2 млрд — до $44,8 млрд.

В феврале из-за распространения коронавируса 500 самых богатых людей планеты потеряли в общей сложности $444 млрд. Больше всего пострадали состояния трех самых богатых бизнесменов — Джеффа Безоса, сооснователя Microsoft Билла Гейтса и гендиректора группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно.