Госдума приняла закон о переносе дня окончания Второй мировой войны

Госдума во вторник, 14 апреля, в третьем чтении приняла закон о корректировке дня окончания Второй мировой войны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, день воинской славы переносится со 2 на 3 сентября. В проекте подчеркивается, что в 1945 году президиум Верховного совета СССР принял указ «Об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией». Такая же дата указывалась на оборотной стороне медалей, которыми награждали участников боев с Японией.

В пояснительной записке указывается, что данная инициатива направлена на укрепление исторических основ и патриотических традиций, а также на сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне. Инициатива была внесена группой депутатов во главе с председателем Комитета по обороне Владимиром Шамановым.

Вторая мировая война завершилась в сентябре 1945 года, когда официальные представители правительства Японии подписали акт о капитуляции, после чего завершились боевые действия.

19 марта главная церемония по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны, которая должна была состояться в Берлине 8 мая, была отменена из-за пандемии коронавируса.