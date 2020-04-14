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Лесники в Татарстане будут ловить нарушителей режима самоизоляции

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В Татарстане инспекторы Гослесохраны совместно с сотрудниками правоохранительных органов будут ловить в лесах нарушителей режима самоизоляции. Об этом сообщил республиканский министр лесного хозяйства Равиль Кузюров.

По его словам, которые приводит Inkazan.ru, если выяснится, что человек находится в лесу без каких-либо обоснований, инспектор сообщит об этом в органы местной власти, зафиксирует факт нарушения и привлечет нарушителя к ответственности.

Кузюров при этом не указал, сколько уже протоколов выписано в отношении жителей республики, которые находились в лесах и нарушили режим самоизоляции.

Глава Татарстана Рустам Минниханов 6 апреля расширил список ведомств, которые имеют право наказывать за нарушение самоизоляции. Это могут делать и сотрудники республиканского министерства лесного хозяйства. Речь идет о предупреждении или административном штрафе в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей.

Инспекторы Гослесохраны начали патрулирование лесных массивов в связи с началом пожароопасного сезона.

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