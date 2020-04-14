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Стипендию одаренным детям в два раза увеличили в Иркутской области

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В Иркутской области в два раза увеличили стипендию для одаренных детей. Награждение стипендиатов планируют провести 18 мая.

Единовременные социальные выплаты присуждают на конкурсной основе за особые достижения в области культуры и искусства. В прошлом году на конкурс поступило 130 заявок. Первые повышенные стипендии в размере 5 тыс. рублей получили десять человек. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Стипендии назначают молодым жителям Иркутской области с 2001 года. За это время были отмечены 740 юных талантов, которые представляли регион на престижных конкурсах, фестивалях и выставках в России и за ее пределами.

Средства на выплату повышенных стипендий предусмотрены в областном бюджете в рамках программы «Развитие культуры» на 2019–2024 годы.

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