Составлен рейтинг самых популярных песен десятилетия

Рейтинг самых популярных песен десятилетия составили музыкальные критики BBC. На вершине чарта Фарелл Уильямс с песней Happy. На youtube tего клип посмотрели более 610 млн. человек. Серебро досталось Адель. Клип на Rolling in the Deep увидел каждый пятый житель планеты. Замыкают тройку лидеров Maroon 5 и Кристина Агилера. Их совместный клип в Youtube посмотрели 660 млн зрителей.