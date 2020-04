Составлен рейтинг самых популярных песен десятилетия

Песня Happy исполнителя Фарелла Уильямса, написанная в качестве саундтрека к мультфильму «Гадкий я 2», стала самой популярной за 10 лет. Об этом 13 апреля сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что композиция также заняла восьмое место по популярности в британских чартах. Второе место в топ-10 самых популярных треков десятилетия досталось песне Rolling In The Deep певицы Адель. Она же стала заглавным синглом ее второго альбома, а также благодаря ей исполнительница удостоилась трех премий «Грэмми», отмечает телеканал «360».

На третьей строчке рейтинга оказалась композиция Moves Like Jagger, которую исполнили группа Maroon 5 и Кристина Агилера. Трек возглавил американские чарты.

В десятку самых популярных песен десятилетия также попали Get Lucky от Daft Punk, а также Фарелла Уилямса и Нила Роджерса; Can’t Stop The Feeling! Джастина Тимберлейка; I Gotta Feeling группы Black Eyed Peas; Uptown Funk Марка Ронсона и Бруно Марса; Counting Stars группы One Republic; Forget You Си Ло Грина и Sex On Fire группы Kings Of Leon.

Рейтинг рассчитывался с учетом того, как часто тот или иной трек звучал на британском радио и телевидении.

10 апреля сообщалось, что американские ученые назвали музыку для успешной сдачи экзаменов. Специалисты провели эксперимент среди 50 студентов в возрасте от 18 до 33 лет. В результате выяснилось, что те, кто слушал вальсы и сонаты, на следующий день сдали экзамен на 18% лучше.