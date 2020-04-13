Более 2 млн рублей похитили при капремонте жилья в Волгограде

В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой фирмы, которая выполняла работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Руководителя подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Сумма ущерба превышает 2 млн рублей.

Как сообщили «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе региональной прокуратуры, преступление выявлено по итогам проверки, проводившейся совместно с отделом по борьбе с экономической преступностью УМВД по Волгограду. После завершения работ компания-подрядчик получила более 5,5 млн рублей — сумму, оговорённую в контракте. Однако позже выяснилось, что фактически фирма крупно сэкономила на ремонте зданий и выполнила его лишь частично. Разница между реальным объёмом работ и полученной за них суммой превысила 2 млн рублей — следователи полагают, что эти деньги руководитель компании просто присвоил.

Как сообщалось в марте, уголовное дело возбуждено по результатам проверки фонда капитального ремонта Магаданской области. Прокуратура обнаружила факты злоупотребления полномочиями бывшим главой фонда и присвоения вверенного имущества. Установлено, что в 2019 году и.о. гендиректора фонда совершил действия, которые были связаны с необоснованным возмещением представительских расходов. Они повлекли причинение имущественного вреда в общей сложности на 319,9 тыс. рублей.