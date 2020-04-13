В МЭР раскритиковали поправки к законопроекту о внесудебном банкротстве

Минэкономразвития недовольно законопроектом о внесудебном банкротстве для физических лиц. Поправки, внесенные в него ко второму чтению, существенно уменьшили число тех, кто мог бы применить процедуру, заявил замглавы ведомства Илья Торосов.

Изначально в документе шла речь о процедуре, доступной гражданам с долгами от 50 до 500 тыс. рублей. В новой версии, после поправок, говорится уже о сумме 200-500 тыс. рублей, передает «Интерфакс». При этом введены требования, хотя бы одному из которых гражданин должен соответствовать: официальное признание безработным, доход меньше прожиточного минимума на каждого члена семьи в течение трех месяцев, ранее остановленное исполнительное производство из-за отсутствия имущества.

Также обязательно должны выполняться следующие условия: гражданин должен быть неплатежеспособным, не иметь движимого и недвижимого имущества, кроме единственного жилья. Кроме того, есть ограничения по структуре долга (не более четверти суммы возникло в последние полгода) и количеству внесенных платежей по кредиту или займу, если долг касается их.

Кроме того, законопроект дает правительству право «в исключительных случаях» по согласованию с ЦБ устанавливать иные условия в отношении обязательств гражданина по кредитным договорам, соблюдение которых разрешает банкротиться без суда. В Минэкономразвития полагают, что в законопроекте идет речь о праве правительства по согласованию с ЦБ РФ устанавливать дополнительные условия, а не исключать уже имеющиеся. Торосов предложил внести в проект закона право правительства по согласованию с ЦБ РФ изменять такие условия. В этом случае министерство поддержит документ в целом, сказал он.

Замминистра предложил отложить второе чтение закона, назначенное на 14 апреля, на месяц, и за это время доработать его.

Законопроект о внесудебном оформлении банкротства внесен осенью 2019 года. В марте президент России Владимир Путин попросил ускорить работу и принять его до 17 апреля.