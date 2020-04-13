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Универсальную спортплощадку построят в селе на Сахалине

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В селе Санаторное в Сахалинской области построят универсальную спортивную площадку. Соответствующий тендер объявила администрация Южно-Сахалинска.

Как сообщает ИА SakhalinMedia, под площадку выбрана территория южнее дома № 9. Площадь объекта составит 646 кв. м. На ней можно будет играть в волейбол и баскетбол.

Максимальная стоимость контракта составит 5,95 млн рублей. Подрядчика планируют выбрать 22 апреля. Он должен будет построить спортплощадку до 15 августа.

В марте сообщалось, что в городе Усть-Кут Иркутской области планируют построить новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ). Всего в 2020 году регионам на создание ФОКОТов выделены 2 млрд рублей. В 35 субъектах России к 1 сентября должны появиться 40 таких комплексов.

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