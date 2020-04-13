В Москве приостанавливает работу каршеринг

Каршеринг в Москве и области приостанавливает работу. Ранее спрос на аренду машин упал на 60%. В каршеринге сложно соблюдать режим дезинфекции. Особые меры теперь действуют и для такси - работать смогут только те фирмы, которые имеют разрешение на деятельность в московском регионе. С 15 апреля водители станут проверять цифровые пропуска у клиентов. Ограничения будут действовать до 19 апреля.