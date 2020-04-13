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В раде связали покорение космоса СССР с репрессированными украинцами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Верховной раде заявили, что покорением космоса СССР обязан двум репрессированным украинцам — Валентину Глушко и Сергею Королеву. Соответствующую мысль 12 апреля на своей странице в Facebook выразил депутат рады, экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

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По его словам, советская пропаганда изображала достижения в науке и технике как результат свободы мысли и творчества при коммунизме, но, по его мнению, их львиная доля «создана зэками с высшим образованием и научными степенями». Парламентарий напомнил подписчикам о том, что Королев пребывал на Колыме и в трудовых колониях, где физик, «искалеченный допросами», принимал участие в разработке реактивного самолета РД-1 и ракетных двигателей. Руководителем ученого был Валентин Глушко, также отбывавший восьмилетний срок.

«В августе 1944 года Королева освободили досрочно. В целом он отбыл шесть лет принудительного труда в лагере и закрытых конструкторских бюро… Достижения СССР в покорении космоса обеспечили репрессированные выходцы из научно-технических тюрем НКВД», — написал Вятрович.

По его словам, Королев и Глушко войдут в историю как люди, запустившие на орбиту Земли первый искусственный спутник и первого космонавта.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», Вятрович не упомянул, что в запущенной через 11 лет после освобождения Королева советской космической программе участвовали множество ученых, десятки предприятий, институтов, конструкторских бюро и тысячи рядовых инженеров.

Ранее Госдепартамент США на своей русскоязычной странице в Facebook отметил дату 12 апреля как день первого полета человека в космос, но не указал имени Юрия Гагарина. Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на это заявил, что попытки стереть упоминание об успехах России из мировой истории делаются «заокеанскими пакостниками». В МИД России отметили, что отсутствие упоминания является дезинформацией и «подлым приемом эпохи постправды».

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