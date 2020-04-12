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Мишустин отметил стратегическое значение ракетно-космической отрасли для РФ

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Фото: РИА Новости/КЦ «Южный»/Роскосмос
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Ракетно-космическая отрасль имеет для России важнейшее стратегическое значение. Об этом говорится в поздравительной телеграмме премьер-министра России Михаила Мишустина работникам и ветеранам отрасли, опубликованной 12 апреля на сайте правительства.

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Как отметил глава кабмина, эта отрасль дает возможность развиваться науке, проводить исследования, обеспечивает безопасность, работу телекоммуникаций, навигационных и спутниковых систем. «За передовыми разработками и инновационными производствами — напряженный труд самых разных специалистов, чьи уникальные знания, опыт, способность решать серьезные государственные задачи позволяют России сохранять статус космической державы», — сказано в поздравлении.

День космонавтики много лет назад стал символизировать прогресс и стремления к новым свершениям, подчеркнул Мишустин. Как напомнил премьер, 12 апреля 1961 года состоялся полет космонавта Юрия Гагарина. Это осуществилось благодаря самоотверженной работе команды специалистов.

Ранее в воскресенье российские члены экипажа экспедиции МКС-62 Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили россиян с Днем космонавтики с борта Международной космической станции.

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