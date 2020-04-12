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Десять новых случаев коронавируса выявили в Новосибирской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Новосибирской области за сутки было выявлено 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

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Уточняется, что инфицированы три женщины и семь мужчин. При этом семь пациентов контактировали с выявленными ранее зараженными. Один пациент – водитель грузовика, приехавший из Москвы. Два человека никуда не выезжали и с ранее выявленными пациентами не контактировали.

По данным штаба, круг их контактов определен, за всеми установлено медицинское наблюдение.

Таким образом, общее число заболевших в регионе выросло до 38 человек.

Кроме того, в детской больнице №3 находятся 23 ребенка с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

Также в инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 12 апреля госпитализирован 81 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию. Десять пациентов с коронавирусом ранее выздоровели, из выписали.

В России с начала эпидемии, по данным на 11 апреля, зарегистрировано 13 584 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 человек, а вылечились ― 1045.

коронавирус

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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