ФМБА примет участие в разработке стандарта против коронавируса

Эксперты Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России будут участвовать в разработке международного стандарта антигена и антител против нового коронавируса

Ученые представили ВОЗ результаты успешного определения специфических к коронавирусу антител в сыворотках крови переболевших пациентов. По сравнению с другими странами российские исследователи проанализировали на порядок больше биологических образцов.

Кроме России в разработке участвуют еще 13 стран.