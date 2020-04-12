Брюссельская полиция провела задержания после беспорядков в городе

Полиция Бельгии провела задержания предполагаемых участников беспорядков в Брюсселе. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости».

Отмечается, что задержанные — молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Сейчас их собирают небольшими группами на улице, после чего отправляют в полицейские участки.

Беспорядки начались в брюссельском районе Андерлехт. На данный момент он окружен десятками полицейских, перекрыто несколько улиц, располагающаяся здесь станция метро «Клемансо» была закрыта для пассажиров.

Бельгийские СМИ сообщают, что причиной беспорядков стала гибель 19-летнего мотоциклиста, который был замечен на улице в нарушение режима ограничения передвижений в условиях пандемии коронавируса и пытался скрыться от погони. После этого через соцсети стали распространяться призывы выйти на улицы.

Местная молодежь вступила в прямые столкновения с полицейскими, забрасывала их камнями. Было разбито много припаркованных на улицах автомобилей, разрушено городское оформление. Пострадали полицейские автомашины.

Властями были подключены значительные силы полиции: на место беспорядков прибыл водомет для разгона толпы, для наблюдения за ситуацией в воздух был поднят полицейский вертолет.

Как пишет издание Het Laatste Nieuws, полиция уже сообщила о 25 арестах около 18:00 по местному времени, позже это число выросло до 43. В то время ситуация была под контролем, но может вспыхнуть снова в любое время, отметили в полиции. По предварительным данным, в столкновениях пострадали один полицейский и один участник беспорядков.

Брюссельская пожарная команда также сообщает о ряде небольших пожаров в муниципалитете, хотя нет уверенности, что все они имеют какое-то отношение к беспорядкам.

На сегодняшний день в Бельгии зарегистрированы 28 018 заболевших коронавирусом. По данным Worldometer, насчитывается 3346 смертельных исходов, 5986 человек выздоровели.