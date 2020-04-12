Патриарх Кирилл возглавит богослужение в Вербное воскресенье

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит праздничное богослужение Божественной литургии в Вербное воскресенье

Московский патриархат призывает молиться дома. Богослужение можно будет увидеть в прямом эфире. Смотрите трансляцию 12 апреля на ТК «Спас» и «Союз» в 10:00.

В Вербное воскресенье поминается вход Господень в Иерусалим. Во всех евангелиях Нового Завета рассказана история, что за неделю до своей мученической казни Христос торжественно въехал на осле в ворота Иерусалима.

Жители города встречали мессию пальмовыми ветвями. В русской православной традиции с пальмовыми ветвями отождествляется верба — она считается символом победы Христа. В качестве символа дня может использоваться веточка ивы или ветлы — все эти растения распускаются одними из первых, символизируют весеннее пробуждение и вечную жизнь.

После Вербного воскресенья начинается самая строгая неделя Великого поста — Страстная.