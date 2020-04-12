Оформление цифровых пропусков для поездок по Москве начнется 13 апреля

В Москве вводят электронные пропуска для поездок на транспорте. Роль пропуска играет уникальный код из 16 цифр и букв. Оформлять разрешения начнут с 13 апреля.

С 15 апреля наличие кода будет обязательным. Чтобы оформить пропуск, надо заполнить форму на mos.ru или отправить СМС на 7377. Также можно позвонить по телефону (495) 777-77-77.

В Подмосковье аналогичную систему пропусков введут с 15 апреля.